Mon plat préféré (4/5) – Le cabri en cuisson lente des cousins Açikalin Le coiffeur de Plainpalais ne rate jamais l’occasion de déguster un tandir kebab, une spécialité bien connue dans sa région, le Kurdistan. Fabien Kuhn

Au restaurant Chef Mezze, Resul Açikalin déguste son plat préféré, un tandir kebab. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Figure populaire et appréciée du quartier de Plainpalais, Resul Açikalin y coiffe ses résidents depuis plus de deux décennies. Il y tient un salon de coiffure à la rue Leschot et une école à la rue de Carouge. Ce Genevois de cœur et Kurde d’origine réside dans le canton depuis 1981, maniant ciseaux ou rasoirs avec une dextérité redoutable.