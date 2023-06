Archéologie suisse – Le buste en or de Marc Aurèle quitte Avenches pour Malibu Pièce maîtresse de l’archéologie vaudoise, voire nationale, l’original du buste en or n’avait jamais été exposé hors d’Europe. Il gagne en célébrité en étant au centre d’une temporaire de la prestigieuse collection Getty. Erwan Le Bec

En raison de sa valeur inestimable et des normes de sécurité, l’original avenchois fait l’objet de rarissimes expositions au public. En gagnant la prestigieuse collection américaine, quelques mois, le buste côtoie les œuvres d’art antique les plus célèbres. ©ARC-Lausanne

Déjà vainqueur des Sarmates et des Germains à la fin du IIe siècle ap. J.-C., l’empereur Marc Aurèle part maintenant à la conquête de la Californie. Dans le plus grand secret, pendant plusieurs années, une exposition a été organisée sur entre le Musée romain d’Avenches (SMRA) et rien de moins que la Villa Getty de Los Angeles. S’y sont envolés plusieurs artefacts découverts dans l’ancienne capitale des Helvètes, dont l’original du buste en or de Marc Aurèle, sans doute l’un des objets archéologiques les plus célèbres et les plus précieux de Suisse. Ouverte mercredi, l’exposition «The Gold Emperor from Aventicum» est à voir jusqu’au 29 janvier au 17985 Pacific Coast Highway, et elle pourrait marquer un tournant.