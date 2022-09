Est vaudois – Le business du clan des trafiquants de drogue reste opaque Toute une famille de la Riviera comparaît cette semaine devant un Tribunal criminel, accusée d’un vaste commerce de stupéfiants. Dans ce huis clos, difficile de démêler qui a fait quoi. Flavienne Wahli Di Matteo

Le Tribunal criminel de l’Est vaudois juge cette semaine une famille de trafiquants de drogue établie sur la Riviera. Dans ce huis clos, difficile de comprendre qui se protège et qui protège les autres… VQH

La photo de famille est insolite: le père, la mère, les deux frères, la sœur et le beau-frère sont alignés sur les bancs d’une salle de tribunal de Vevey. Les uniformes bleus de deux gendarmes et une nuée de robes noires d’avocats et de magistrats complètent cette image où personne ne sourit pour la postérité. Les souvenirs du procès qui s’est ouvert ce lundi ne finiront pas sur la cheminée du salon. Ils seront consignés dans un jugement de Tribunal criminel, au terme d’une semaine d’audience.