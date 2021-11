Cachets à Paléo – «Le business a retrouvé ses règles» Mardi 23 novembre à 11h, Paléo révèle les têtes d’affiche qui mettront en route la machine en juillet 2022. Laquelle paraît plus gourmande que jamais. Coprogrammateur en chef depuis 45 éditions, Jacques Monnier fait le point. Francois Barras

Jacques Monnier, programmeur du Paleo: «J’espérais que la crise induirait un ralentissement des cachets et une réduction du format des productions mais je constate que le business a retrouvé ses règles.» VQH

Coprogrammateur et cofondateur historique du Paléo avec Daniel Rossellat et sa bande, Jacques Monnier n’aurait jamais imaginé se spécialiser dans l’élevage de couleuvres après 44 éditions du Paléo. Cela fait pourtant deux années qu’il en avale à répétitions, échafaudant des programmations vouées à ne jamais voir le jour, au fil des reports et des annulations du festival.

Ce dernier aura connu deux éditions blanches, en 2020 et 2021, une absence forcée inédite pour le rendez-vous nyonnais et même exceptionnelle au regard de l’activité des festivals suisses dont beaucoup ont réussi à exister vaille que vaille durant l’été 2021.