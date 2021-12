Transports publics genevois – Le bus sur mesure se teste dans la Champagne Un projet pilote de transport à la demande démarre ce lundi dans le sud du canton. Mode d’emploi. Marc Moulin

L’application TpgFlex permet de commander un trajet de bus correspondant à ses besoins individuels. MARC MOULIN

À Soral, Laconnex ou Athenaz, on les voit souvent passer totalement vides. Les bus qui desservent les lignes 76 et 77 étrennent ce lundi une nouvelle formule pour améliorer leur attractivité. En journée et en soirée, ces lignes s’adapteront à la demande des usagers en temps réel. Le concept s’appelle «TpgFlex» et se commande essentiellement par une application dédiée (TpgFlex sur iOS ou Android) ou sur le site web des TPG.