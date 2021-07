Canton de Genève – Le Bureau d’information sociale s’installe à Thônex durant l’été La permanence poursuit son itinéraire après avoir passé cinq mois en ville de Genève. Elle a déjà apporté un soutien à près de 650 personnes entre le 4 février et le 24 juin.

Le Bureau d’information sociale permet d’obtenir des renseignements sur le dispositif social dans le canton de Genève. (Photo d’illustration) KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Après cinq mois passés en ville de Genève, le Bureau d’information sociale poursuit son itinéraire à la rencontre de la population. Il s’installera dès jeudi prochain et jusqu’au 26 août à l’École Marcelly, à Thônex.

Pendant cette période, les habitants de tout le canton auront la possibilité d’obtenir sans rendez-vous une information sociale de base, ainsi qu’une orientation vers l’organisme le plus adéquat pour répondre à leur demande ou leur besoin. La permanence assure la confidentialité et les personnes peuvent requérir l’anonymat, souligne le Canton jeudi dans un communiqué.

Bien que les impacts sociaux de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 soient moins prégnants, le besoin d’information sociale reste important. Les partenaires du projet se sont entendus pour poursuivre cette expérience pilote innovante.

La rive droite en septembre

Après Thônex, le Bureau d’information sociale (BIS) rejoindra la rive droite à partir du 2 septembre. Il sera Grand-Saconnex du 2 au 30 septembre, puis à Versoix du 7 octobre au 4 novembre.

La permanence a déjà a apporté un soutien à près de 650 personnes entre le 4 février et le 24 juin. Plus de la moitié des visites au BIS concerne des problématiques financières. Le logement revient de manière récurrente aussi et est mentionné par un tiers des personnes.

Ces chiffres confirment l’intérêt de la présence d’intervenants de l’Asloca et de l’Association pour la sauvegarde du logement des personnes précaires (ASLPP), partie prenante au projet depuis sa phase pilote en 2020. Les questions de santé, de permis de séjour ou en lien avec la recherche d’un emploi complètent le tableau.

ATS

