Politique communale – Le budget de Meyrin accuse 12,7 millions de déficit La crise sanitaire et la diminution de l’impôt sur les entreprises (la fameuse RFFA) plombent les recettes fiscales pour 2021. Xavier Lafargue

Covid oblige, les débats ont eu lieu mardi soir dans la grande salle du Forum-Meyrin, qui bénéfice de plus d’espace que la Ferme de la Golette où se tiennent habituellement les séances du Conseil municipal meyrinois. XL

C’était le soir des surprises, mardi au Conseil municipal de Meyrin. Pour une fois, il n’y a pas eu besoin d’une seconde séance plénière pour voter le budget. De plus, aucun amendement n’a été déposé. Enfin, grande première, c’est un budget déficitaire, et de beaucoup, qui a été présenté. Et finalement accepté par une majorité rose-verte-MCG. L’exercice 2021 table en effet sur un déficit de 12,7 millions de francs!

Le déficit initialement étudié en Commission des finances avoisinait les 9 millions. Un «trou» dû en grande partie aux conséquences de la réforme de l’imposition des entreprises (RFFA), acceptée en mai 2019 par la population suisse. Mais depuis, le Covid-19 s’est invité dans la partie. Cet automne, le Canton a donc revu très nettement à la baisse ses estimations fiscales. Pour Meyrin, la diminution représente grosso modo 4 millions.