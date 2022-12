Politique genevoise – Le budget de la Ville adopté par la majorité de gauche Après deux longues séances, le PS, les Verts et EàG ont entériné la feuille de route pour 2023. Le déficit s’élève à 23 millions de francs. Théo Allegrezza

Image d’illustration d’une séance du Conseil municipal remontant à février 2022. Laurent Guiraud

Le marathon, étalé sur deux jours, a pris fin. Le Conseil municipal a entériné le budget 2023 de la Ville de Genève lundi peu avant minuit. La feuille de route de l’administration a été votée par le PS, les Verts et Ensemble à Gauche, majoritaires à eux trois. Le Centre, le PLR, l’UDC et le MCG s’y sont opposés. Cela donne: 39 oui, 36 non et aucune abstention.