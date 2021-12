Politique – Le budget de Bernex sauvé par la gauche Les conseillers municipaux de gauche de Bernex ont approuvé le budget 2022, tandis que la droite l’a refusé en bloc. Marianne Grosjean

La mairie de Bernex. Steeve Iuncker-Gomez

Le budget de Bernex pour l’an prochain doit son salut aux élus municipaux de gauche. Approuvé à 13 voix contre 9 lors de la séance du Conseil municipal de la commune, il se monte à plus de 38 millions, avec un déficit prévu de 2’155’000 francs. Toute la gauche, soit le groupe Verso (Verts-Socialistes) ainsi que le PDC a approuvé le budget, tandis que le PLR, l’UDC et un élu indépendant l’ont refusé.

Sandra Marconi, élue Verso, liste les différents efforts consentis par les divers chefs de service pour arriver à limiter le déficit – qui au début dépassait les 5 millions – à un peu plus de 2 millions. Mais elle présente aussi les nouvelles dépenses jugées indispensables pour la commune en plein développement. On note que les primes au personnel employé par la commune ont été supprimées, mais leur salaire réévalué pour une augmentation de 1,5%. Ou que 3 postes supplémentaires à plein temps sont entrés dans le budget. «Celui d’un agent de police municipale, d’un poste RH à la mairie, et d’un responsable des sports.»