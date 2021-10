Encre bleue – Le bruit des feuilles Opinion Julie

KEYSTONE

Les belles tombent sans bruit, comme à regret. Avant de s’en aller en douceur, elles nous ont régalé les yeux d’un feu d’artifice de jaune, d’orange et de rouge. Les couleurs de l’automne… Ainsi parées de leurs plus beaux atours, elles se détachent les unes après les autres des arbres où elles se sont épanouies, à l’air libre. Et de là-haut, elles tombent à n’en plus finir sur le sol. Sans faire de bruit.

C’est après que ça se gâte!

Il est loin le temps de Prévert et de ses «feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi». Ne restent que les regrets de ce temps où les feuilles se ramassaient en silence, avec juste le bruit des dents du râteau gratouillant le sol. Un travail ponctué parfois par le sifflotement du jardinier. Ou par une chansonnette.

Terminé, tout ça! Les feuilles mortes volent désormais dans le bruit. Le bruit assourdissant et rageur des souffleuses thermiques qui s’activent un peu partout pour chasser hors de vue les belles, devenues indésirables. Un travail qui incommode les oreilles, mais pas que. Le nez trinque aussi…

Ce n’est pas pour rien que l’emploi de ces engins est régi par une loi cantonale qui prévoit une période durant laquelle ils sont autorisés. Soit du 1er octobre au 31 janvier. On est donc en plein dedans. Pas moyen de rouspéter si le type de la villa d’à côté en fait usage quand ça lui chante. Sauf s’il traque la feuille un dimanche ou un jour férié. Sauf s’il lui prend la lubie d’empoigner sa souffleuse après 19 h en semaine ou 18 h un samedi.

Mais plutôt que de rouspéter, faudrait peut-être lui suggérer le recours à une souffleuse électrique. Mieux, au bon vieux râteau et à l’huile de coude. L’exercice fatigue, peut faire des cloques aux mains. Mais rend zen, devant toutes ces belles silencieuses…

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.