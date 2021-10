Éditorial - Le Brexit n’est pas la cause des maux britanniques

De nombreuses stations essence britanniques sont à sec. Des milliers de camions sont garés sur des parkings, faute de chauffeurs pour les conduire. Des rayons de supermarchés sont vides. Cela ne fait aucun doute: le Royaume-Uni vit une période compliquée. Pourtant, la crise n’est pas généralisée. Le pays n’a pas sombré au point de ressembler à l’URSS des années 1980. Les supermarchés débordent de produits et les Britanniques ne font pas la queue pour y accéder. Surtout, même si de nombreux Européens aimeraient bien y voir là les répercussions de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le Brexit ne joue pas un rôle majeur dans ces difficultés.

Prenons l’exemple des chauffeurs de poids lourds. Treize mille chauffeurs européens ont quitté le secteur depuis le début de la pandémie en mars 2020. En raison du Brexit, ils ne peuvent pas être remplacés, car les conditions d’obtention d’un visa de travail sont trop contraignantes pour ces indépendants, souvent originaires d’Europe orientale. Mais la pénurie a surtout été créée par l’arrêt d’activité de 54’000 chauffeurs britanniques dans le même laps de temps. Le Brexit n’est donc qu’un facteur aggravant.

Le manque de travailleurs dans les fermes est en revanche lié à l’impossibilité – momentanée – d’employer des Européens de l’Est pour ces emplois mal rémunérés, après le Brexit. Mais cette situation est surtout révélatrice des errements des entreprises et du gouvernement, qui ont profité de l’afflux depuis 2004 de la main-d’œuvre européenne, pour ne pas former leur propre population et ne pas rendre ces métiers attractifs.

Le gouvernement mise aujourd’hui sur le Brexit pour améliorer les conditions de travail des employés les moins bien rémunérés. Ce serait un succès considérable pour Boris Johnson, décidé à remettre son pays à niveau, son fameux «levelling up».

