Nouvelles voies commerciales – Le Brésil construit sa route du soja Le Brésil investit pour exporter plus rapidement la précieuse ressource. Des nouvelles infrastructures qui ne sont pas sans conséquence sur l’environnement. Anne Vigna Rio de Janeiro

En saison sèche, la visibilité est presque nulle lorsqu’on croise d’autres véhicules sur la Transamazonienne, cette route qui traverse l’Amazonie brésilienne d’est en ouest. NELSON ALMEIDA/AFP

Sur la Transamazonienne, on suit le plus souvent un nuage de poussière ocre. En saison sèche, la visibilité est presque nulle lorsqu’on croise d’autres véhicules sur cette route qui traverse l’Amazonie brésilienne d’est en ouest. Et puis, 30 km avant le port de Miritituba, sur les rives du fleuve Tapajos, soudain, le goudron apparaît et avec lui une longue file de semi-remorques. Ils viennent tous du sud, de l’état agricole du Mato Grosso, et sont chargés de soja ou de maïs.