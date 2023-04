Un climat profitable – Le Brésil bientôt premier exportateur mondial de maïs Le maïs brésilien est très demandé, a fortiori avec les problèmes de récolte chez les exportateurs traditionnels, comme les États-Unis et l’Argentine et en Ukraine à cause de la guerre.

Dans l’État du Mato Grosso (centre-ouest), l’hiver est doux et la répartition des pluies permettent une deuxième moisson. RAPHAEL MOSER

Dans sa ferme de Sinop, dans l’État du Mato Grosso, Ilson José Redivo a achevé il y a quelques semaines son semis de maïs. Dans cette région considérée comme le grenier à céréales du Brésil, les champs s’étendent à perte de vue et le calendrier est bien rodé pour l’agriculteur: il enchaîne les deux cultures, soja puis maïs, sur «presque 100%» de ses grandes parcelles. Le maïs est récolté en juin.

Cette «petite récolte» dorée baptisée «safrinha» est devenue depuis une décennie la plus importante récolte de cette céréale, devant la récolte traditionnelle en début d’année. C’est grâce à elle que la production de maïs brésilienne devrait, cette année, battre un nouveau record. Elle permettrait alors au Brésil de devenir le premier exportateur mondial de maïs devant les États-Unis, une première depuis 2013.

La production brésilienne de maïs devrait atteindre un total de 124,9 millions de tonnes (+10,4% par rapport à l’an dernier), dont 76,3% en deuxième récolte, selon le dernier rapport de la Compagnie nationale d’approvisionnement (Conab) publié cette semaine. Et ce malgré un «retard dans la moisson de soja» en raison d’un «surplus de pluie» dans l’État du Mato Grosso (centre-ouest). Là-bas, l’hiver est doux et la répartition des pluies permettent une deuxième moisson.

La part belle au transgénique

La hausse du prix de vente du maïs, notamment tiré par l’ouverture d’usines d’éthanol de cette céréale à partir de 2017, a encouragé les producteurs à investir davantage dans la «safrinha», explique M. Redivo. «Le maïs en deuxième culture est devenu plus attractif, nous avons donc acquis plus d’engrais, de semences génétiquement améliorées et de machines agricoles permettant un semis plus rapide et plus précis», souligne-t-il.

Les variétés transgéniques occupent aujourd’hui la quasi-totalité des champs brésiliens de maïs. Avec de telles prévisions de production, «le pays devrait amplifier son excédent exportable», ce qui lui permettra de vendre davantage à l’étranger, pointe João Pedro Lopes, de la firme d’analyse des marchés des matières premières StoneX.

La demande est, en outre, dopée par l’ouverture du marché chinois au maïs, suite à la signature d’un accord entre Brasília et Pékin début 2022, précise ce spécialiste.

Défis à relever

D’après le département américain de l’agriculture (USDA), le géant sud-américain pourrait ainsi exporter 52 millions de tonnes de maïs cette année, contre 31,9 millions de tonnes en 2022, et détrôner les États-Unis, dont les exportations devraient s’élever à 49 millions de tonnes.

«Le Brésil s’impose comme le concurrent des États-Unis et a la capacité d’accroître davantage sa production. Il y a encore beaucoup de surfaces disponibles pour cette culture», sur des parcelles agricoles déjà ouvertes, «et notre productivité peut encore progresser», assure Enori Barbieri, vice-président de l’Association brésilienne des producteurs de maïs (Abramilho).

Mais pour continuer d’améliorer ses performances à l’étranger, tout en répondant à une demande domestique croissante, tirée par les besoins du secteur de la viande et de l’industrie de l’éthanol, le pays-continent va devoir relever plusieurs défis.

Le Brésil doit «réussir à élever ses investissements en équipements agricoles», afin «d’accélérer les semis et les moissons», et «continuer à améliorer ses infrastructures logistiques pour écouler la production», prévient Lucilio Alves, chercheur au sein du Centre d’études avancées en économie appliquée de l’Université de São Paulo (Cepea).

Et la capacité de stockage est insuffisante, signale Ricardo Arioli, de la Confédération nationale agricole (CNA): «Dans le Mato Grosso, nous avons relevé un déficit de stockage de près de 60% lors des dernières récoltes» de soja et de maïs.

AFP/Iñaki Dünner

