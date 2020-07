Réhabilitation – Le boulodrome des Cropettes fête sa renaissance avec un plateau royal Un collectif a occupé les lieux et mis les intrus à l’écart. Dimanche, c’est concours de triplettes avec des champions comme s’il en pleuvait. Eric Budry

Serge Bourcart, président du collectif Grottes et Pétanque, est fier de montrer les terrains réhabilités du Boulodrome des Cropettes. Laurent Guiraud/ Tamedia

Serge Bourcart a fait le ménage. Avec sa carrure de rugbyman – il fut multiple champion suisse avec le Hermance RRC –, l’homme en impose, ce qui lui a sans doute été utile pour tenir à distance les indésirables qui envahissaient trop souvent et souillaient ce qui est devenu son royaume: le boulodrome des Cropettes. À force d’énergie, de nettoyage et de présence sur le terrain, ce presque sexagénaire est en passe de redonner «au plus beau boulodrome en plein air de Genève» son lustre d’antan. Pour couronner cette renaissance, le Collectif des Grottes et Pétanque, qu’il préside, organise ce dimanche un concours de triplettes de très haut vol.