Chantiers à Genève – Le boulevard du Pont-d’Arve va être coupé pendant trois mois Des travaux démarrent ce lundi, interdisant toute circulation sur la moitié de cet axe routier très fréquenté. Gros détours à prévoir et bouchons en vue. Antoine Grosjean

Pendant trois mois, le boulevard du Pont-d’Arve, un axe routier très fréquenté, va être totalement fermé à la circulation sur la moitié de sa longueur LUCIEN FORTUNATI

Il y a des restrictions de circulation qui font plus mal que d’autres. La fermeture totale de tout un tronçon du boulevard du Pont-d’Arve pendant trois mois – pour cause de chantier de rénovation de canalisations – en fait assurément partie. Car cette rue reliant Plainpalais et les Acacias d’une part, et l’Hôpital, Champel et Rive d’autre part est très fréquentée.

En effet, l’axe routier pont de la Coulouvrenière-Plainpalais-Pont-d’Arve est la principale alternative pour passer de la Rive droite à la Rive gauche, si on veut éviter les bouchons au pont du Mont-Blanc, et cela sans faire un trop gros détour. Son interruption va avoir un impact sur la circulation de toute une partie du quartier de Plainpalais.

C’est donc tout le tronçon du boulevard compris entre le carrefour des Vingt-Trois-Cantons, côté plaine de Plainpalais, et la rue des Voisins, qui sera fermée dès lundi et jusqu’à mi-octobre, sous réserve de conditions météorologiques favorables au bon avancement des travaux. De mi-octobre à fin octobre, la circulation sera partiellement rétablie, puisque les véhicules pourront circuler sur une seule voie.

Pose de nouvelles canalisations

La Ville de Genève et les Services industriels de Genève (SIG) doivent poser de nouvelles canalisations et, en parallèle, réaliser des travaux spéciaux pour permettre le passage d’un tuyau sous les voies du tram au carrefour du boulevard du Pont-d’Arve et de la rue de Carouge.

Sur cette dernière rue, le trafic est maintenu, mais la possibilité de tourner à droite sur le boulevard du Pont-d’Arve est supprimée jusqu’à mi-octobre. La rue Henri-Christiné est mise en impasse, avec accès depuis la rue Pictet-de-Bock.

DR

Le trafic en provenance de la gare est dévié via les rues Harry-Marc et de la Croix-Rouge (voir carte ci-dessus). Les véhicules venant de l’avenue du Mail et du carrefour des Vingt-Trois-Cantons doivent tourner sur l’avenue Henri-Dunant, puis passer par la place Neuve et la rue de la Croix-Rouge. Enfin, le trafic en provenance des Acacias doit faire un long détour par le quai Charles-Page et l’avenue de la Roseraie.

Trams maintenus

En ce qui concerne les transports publics, la circulation des trams 12 et 18 est maintenue pendant toute la durée des travaux. Quant au bus 1, il est dévié jusqu’à fin octobre. Son parcours est modifié, en direction de Thônex, Hôpital Trois-Chêne, entre les arrêts «Stand» et «Lombard». Les arrêts «École-de-Médecine» et «Pont-d’Arve» ne sont pas desservis, et l’arrêt «Cirque» est déplacé rue Jean-François-Bartholoni. L’arrêt «Place de Neuve» de la ligne 20 est déplacé rue François-Diday.

Des places de stationnement seront temporairement supprimées. Les accès à pied aux bâtiments et commerces seront garantis en tout temps.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

