Désir d’enfant – Le boom du marché de la procréation assistée passe par l’étranger Les Suisses sont toujours plus nombreux à entreprendre le voyage au moment de se faire aider pour avoir un bébé. Une tendance de société, mais aussi un marché en forte croissance. Frédéric Thomasset

Le monde de la procréation médicalement assistée (PMA) s’est mué en une économie complexe qui n’a eu de cesse de s’internationaliser. KEYSTONE

Le désir d’enfant passe parfois par l’étranger. Pour nombre de Suisses, l’appel de l’Espagne, de la République tchèque ou encore de l’Amérique du Nord est aujourd’hui une réalité. Alors que l’OMS s’inquiète de la montée de l’infertilité – une personne sur six y est confrontée dans sa vie d’adulte –, il existe tout un réseau de cliniques et de services spécialisés qui étoffe son offre et tend à se structurer. En face, le patient-client apprend à naviguer. Entre envies très personnelles et pragmatisme de rigueur, il découvre le monde de la procréation médicalement assistée (PMA). Une économie complexe qui n’a de cesse de grandir et de s’internationaliser.