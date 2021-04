Fiscalité – Le boom de l’immobilier profite au fisc genevois L’État a touché 640 millions de francs d’impôts du secteur de la pierre en 2020. Un chiffre qui n’est que la pointe d’un iceberg mystérieux. Christian Bernet

Les prix de l’immobilier flambent et profitent au fisc. Ici, l’immeuble de la rue de la Corraterie, vendu par UBS 295 millions en octobre 2020. LAURENT GUIRAUD

L’immobilier surfe avec insolence sur la vague du Covid. Genève n’a jamais connu un tel volume de transactions. En 2020, le montant des acquisitions s’est monté à 7,5 milliards de francs, selon l’Office cantonal de la statistique. Si le nombre d’objets échangés a augmenté en un an de 8%, c’est surtout leur valeur qui a explosé: +39%. Cet exercice 2020, tout à fait exceptionnel, fait suite à plusieurs années fastes de hausse continue des ventes.

Dans quelle mesure le fisc profite-t-il de cette euphorie d’échanges et de la hausse des valeurs qui en découle? L’État a perçu, en 2020, 640 millions de francs au titre des différents impôts immobiliers. Sur un total de recettes fiscales de 7,3 milliards de francs, ce n’est pas négligeable. Ces huit dernières années, ce montant a oscillé entre 450 et 640 millions de francs, et suit une légère tendance haussière. Mais ce chiffre, sur lequel règne un certain mystère, ne représente qu’une partie de ce que rapporte à l’État l’économie de la pierre.