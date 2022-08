De l’exotisme dans nos assiettes (1/5) – Le boom de la grenade dans l’art culinaire Originaire de Perse, le fruit aux multiples graines pourpres s’associe aussi bien dans des plats sucrés que salés. Fabien Kuhn

Idriss Hassan du restaurant Fleur de Beyrouth à Carouge. FABIEN KUHN

Elle a fait le bonheur de générations d’enfants par sa couleur et le goût de son sirop. Même si de nos jours ledit breuvage n’a absolument plus rien à voir avec le fruit. Désormais, le sirop de grenadine est composé de fruits rouges et de vanille. Sous nos contrées, on connaît son association avec de la limonade (Diabolo), de la bière (Monaco), ou pour les plus audacieux, avec du Coca-Cola (Roy Rogers).