Insolite de saison d’hiver – Le bonhomme de neige qui fait peur aux adultes L’or blanc se fait rare à Genève. Les sculptures qui poussent ici et là, avant de fondre à vue d’œil, ressemblent davantage à des spectres. Portrait de l’un d’eux. Thierry Mertenat

Sur l’herbe détrempée du Prieuré de Saint-Jean, un bonhomme de neige mal en point vit ses derniers moments. DR

Au plus fort du confinement, durant le printemps 2020, des cabanes en forêt ont poussé un peu partout comme des champignons. Une manière buissonnière de réinvestir le plein air sans lui faire du mal. Si la neige, qui tombe à dose homéopathique sur notre ville, voulait bien se montrer plus coopérante, les petites mains bâtisseuses se remettraient aussitôt au travail.

À chaque nouvel épisode neigeux, aussi bref et frustrant soit-il, on voit apparaître des sculptures éphémères dans nos parcs. Par dizaines. La livraison récente était, en taille et au poids, bien supérieure à la matière première qui permet de la confectionner.

Comme si la figure du bonhomme de neige, roulé à la hâte sur des surfaces à peine blanchies, apprenait lui aussi à vivre avec rien, au milieu d’une végétation sans couleur, sans véritable signe distinctif saisonnier.

Cette créature en sursis dit quelque chose de notre rapport à la neige. Quoi? Qu’à Genève, ce rapport n’est pas très clair… DR

Le spécimen découvert par hasard sur les pelouses boueuses du Prieuré de Saint-Jean, au pied des falaises du même nom lorsqu’on descend le sentier du Ravin, illustre assez bien le propos. Son allure spectrale, ses flancs mités et perforés disent quelque chose de notre rapport à la neige en période de pandémie. Une neige sans consistance, sale et fondante, habillant un bonhomme de neige en déséquilibre entre deux cauchemars.

D’ordinaire, la créature inspire les chansonniers et les poètes. On lui consacre des comptines et des films d’animation. L’exemplaire genevois du jardin du prieuré suscite plutôt l’effroi et le rejet. «Vivement le retour de la pluie, qu’il disparaisse de notre vue», glisse le propriétaire du BDF (pour bouledogue français) en laissant son chien faire ses besoins naturels juste à côté.