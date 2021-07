L’éditorial - Le bonheur est dans la casserole

Dix personnalités nous parlent de leur plat de l’été. A priori, l’idée risquait de se résumer à un calepin de recettes entendues allant de la sempiternelle salade niçoise à la lassante côte de bœuf. Il n’en a rien été. Le résultat, étonnant, à découvrir dès aujourd’hui dans nos colonnes, révèle au contraire la complexité du rapport à la nourriture.

Ludique, inventif, sérieux, obsessionnel, jamais banal, il renvoie inexorablement au passé: nos interlocuteurs, souvent émus, reviennent à leur enfance, se souviennent des grands-parents et autres proches disparus. Au fil des récits, le goût se révèle un trait d’union avec leurs racines d’ici ou d’ailleurs. En se rappelant des odeurs de cuisine, des potagers et des poulaillers, ces personnalités vous feront voyager aussi bien dans les campagnes reculées d’une Suisse paysanne qui n’est plus, que dans les garrigues où poussent quelques rares oliviers.

Ces dix portraits de personnes actives dans la restauration, la politique, l’agriculture, la confiserie ou la justice permettent aussi de jeter un autre regard sur les coulisses de la réussite professionnelle. Les sacrifices, les satisfactions et les regrets aussi.

Le point commun chez la plupart de nos interlocuteurs? Faire à manger, c’est aimer et transmettre. En parlant de repas dominicaux interminables ou de casse-croûte vite faits, nos cuistots reviennent sur l’affection familiale qu’ils tentent aujourd’hui de rendre à leurs proches.

Enfin, tous s’accordent à dire que cuisiner permet de se reconnecter à la terre après les dérives du productivisme ou la frénésie du quotidien. Une respiration, un sursaut écolo qui pourrait servir aux générations futures. L’espoir est permis. Bon appétit, bonne lecture et à vos casseroles!

Fedele Mendicino Afficher plus

