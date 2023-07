Terroir à Genève – Le bois est source de multiples richesses, sachons l’utiliser Depuis 2018, l’association ForêtGenève vient en aide aux propriétaires qui souhaitent valoriser leurs parcelles boisées. Xavier Lafargue

«Notre association s’occupe de 638 hectares de forêt, sur les 3003 que compte le canton», souligne Philippe Poget, directeur de ForêtGenève. LAURENT GUIRAUD

L’association ForêtGenève est née de la fusion de quatre associations de propriétaires forestiers. Chacune avait ses particularités et son territoire, mais toutes partageaient plusieurs objectifs communs. Leur union était donc une évidence. Elle s’est concrétisée en 2018, avec une idée majeure: «Valoriser le patrimoine forestier genevois, en lien avec le Service cantonal des forêts, en aidant les propriétaires à améliorer leurs parcelles boisées», relève Philippe Poget.

«Nous essayons de convaincre les propriétaires privés que la gestion de leur patrimoine forestier est importante, qu’il vaut la peine de le pérenniser.» Philippe Poget, ingénieur forestier indépendant et directeur de ForêtGenève

Cet ingénieur forestier indépendant, qui a son bureau d’études à Lancy, assure la gestion de ForêtGenève, dont il est le directeur. L’association s’occupe de 638 hectares de forêt, sur les 3003 que compte le canton. Elle a aujourd’hui quelque 200 membres, principalement des privés mais aussi quelques communes, avec des profils bien différents: «Certains privés ne possèdent que quelques centaines de m² de forêt, d’autres en ont 40 hectares», indique-t-il.

De meilleure qualité

L’association apporte des conseils techniques à ses membres et peut aussi entretenir leurs forêts, mais ses actions ne s’arrêtent pas là. Valoriser et développer la production de bois local, informer sur les services rendus par la forêt à l’ensemble de la population, favoriser la biodiversité font aussi partie de ses tâches.

Sans compter la recherche de nouveaux membres… «Il y a environ 1500 propriétaires de forêts à Genève, indique Philippe Poget. Nous essayons de les convaincre que la gestion de leur patrimoine forestier est importante, qu’il vaut la peine de le pérenniser. Par ailleurs, nos interventions en forêt contribuent à améliorer la qualité du bois genevois. Et on peut faire beaucoup de choses avec!» Notamment avec les chênes, l’essence la plus présente sur le canton «et qui, heureusement pour nous, supporte bien la sécheresse».

Bon pour le chauffage

Concrètement, la bonne gestion des forêts genevoises permet aujourd’hui, entre autres, de produire du bois d’œuvre et du bois énergie. Par exemple, l’association s’occupe de transformer en plaquettes et copeaux cette matière première, afin d’alimenter diverses grandes chaufferies du canton. La construction d’ouvrages en circuit court, telles des passerelles ou des petits bâtiments, est aussi une réalité.

Plus récemment, la fabrication de barriques et tonneaux pour le vin genevois a fait son apparition. Et lors de la Fête de l’agriculture, on pourra aussi découvrir dans le pavillon bois – où un sculpteur travaillera en direct – deux prototypes de mobilier urbain. «Ils ont été imaginés par des étudiants de la section Polydesign 3D du Centre de formation professionnelle Arts, puis réalisés par des apprentis menuisiers du Centre de formation professionnelle Construction», souligne Philippe Poget. Et comme la filière bois vient de rejoindre la marque Genève Région-Terre Avenir, les premiers cartons de bûches GRTA en chêne genevois seront présentés.

Plaquettes et copeaux s’amoncellent dans le grand hangar de ForêtGenève, à Bernex. LAURENT GUIRAUD

