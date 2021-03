Aménagements – Le bois de la Bâtie sort de l’hiver tondu comme un mouton Les travaux préparatoires en vue de la sécurisation des chemins ont transformé le flanc qui regarde Saint-Jean en paysage de guerre. Visite documentaire. Thierry Mertenat

Travaux de déboisement préparant la sécurisation du cheminement menant au bois de la Bâtie en partant du pont de Saint-Georges. Laurent Guiraud

On hésite entre une colline déchiquetée à coups d’obus explosifs et une île du Pacifique après le passage d’un typhon d’acier. Bref, une photographie de guerre, quelque part entre Verdun (pour le gris du ciel) et Okinawa (pour les cratères dans la roche).

L’adresse de cette image est beaucoup plus bucolique. Elle a été prise le long de la route des Péniches, au bord de l’Arve, et sa datation ne laisse planer aucun doute sur son actualité: le mardi 9 mars 2021. Nous voici donc à Genève, entre deux tours d’élection, aux abords d’un chantier dont l’envergure comme l’intérêt général mérite le suivi désintéressé.

À cet endroit, la main de l’homme vient de reprendre possession d’un bout de nature en pente laissé à l’abandon depuis des années. L’assaut a été bref. Les engins sont entrés en action il y a dix jours, dans le respect du calendrier annoncé. Ce dernier n’avait rien de secret ni de belliqueux.

Une semaine à peine après le début des opérations, l’efficacité des équipes de bûcheronnage se vérifie à l’œil. Le déboisement méthodique du secteur rappelle un peu la tonsure récente des moutons miroir qui font des petits dans le proche parc animalier.

Tondu, en effet, le flanc du bois de la Bâtie regardant Saint-Jean. La vue du belvédère dominant l’ensemble est définitivement dégagée. C’est le sommet du Rigi sans le lac qui va avec. Le vert a disparu. Sauf au niveau des boudins en plastique qui servent d’emplâtre à l’un des arbres épargnés. On en devine la trace un peu dérisoire sur la partie droite de l’image.

Les piliers en béton plantés dans la falaise vont être également retirés. Tout doit être purgé à cet endroit. Laurent Guiraud

Pour le reste, la nature a battu en retraite devant la pelle mécanique de 40 tonnes qui lui roule dessus du matin au soir. On espère pour eux que les micromammifères ont bien lu le tous-ménages les prévenant de la chose. Exil par le haut: les campagnols délogés nourriront demain la marmaille de la héronnière, pile à la verticale, mais suffisamment en retrait, du chantier en cours.

Chutes de pierres

Un panneau en rappelle l’objectif: «Sécurisation des chemins dans les falaises». On ne peut pas tout avoir: ce même sentier coupant la pente raide à mi-hauteur, en pleine forêt, et l’assurance que les usagers de demain (piétons, coureurs à pied et cyclistes) ne se prendront pas une chute de pierre sur le crâne.

Quand on découvre les piliers en béton d’un autre âge plantés dans la falaise, on se réjouit d’apprendre qu’ils vont être retirés comme des fausses dents, que la face entière sera purgée, bref que toutes ces parties dangereuses, rongées de l’intérieur et en porte-à-faux, seront évacuées par le bas. Ce sera forcément spectaculaire.

«Bien sûr, la nature va repousser et prendre sa revanche. Mais je ne serai plus là pour le voir.» Un habitué de la Bâtie

Ce qui l’est aujourd’hui, c’est le contraste avec hier. La pelade après la jungle. «La végétation poussait ici en se royaumant, ce flanc de colline rappelait le cimetière de Hightgate au nord de Londres», se souvient un contemplatif, ébranlé par ce nettoyage préparatoire. Il ajoute: «Bien sûr, la nature va prendre sa revanche, mais je ne serai plus là pour le voir.»

Son voisin corrige: «La silhouette de la Bâtie est en train de changer de génération.» Soit. Les mesures d’entretien sont nécessaires. Quitte à devoir contredire le temps géologique. «Car, si on laisse le processus d’érosion aller à son terme, on léguera à nos héritiers le même paysage de guerre que celui que l’on découvre en ce moment, dans son très ingrat écrin hivernal. Tout finira par s’effondrer.»

Rampe sinistre

Bon d’accord, faisons confiance aux architectes aménagistes, soucieux de préserver ce cheminement stratégique, sachant que l’unique alternative consiste à contourner le Bois par cette contre-route surplombant la rampe de Chancy, un tronçon bétonné au pied de la colline, l’itinéraire bis imposé par les travaux programmés jusqu’à l’été. À pied comme à vélo, il est sinistre dans les deux sens, cet itinéraire de raccroc.