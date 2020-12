Avec le Covid-19 se volatilise la magie de Noël. Cette année, il me manquera ce moment unique où, déguisé en Père Noël, je m’offre égoïstement une bouffée d’amour.

Il y a une dizaine d’années, j’ai endossé le costume rouge pour distribuer des papillotes aux enfants de ma ville. Il s’agissait d’un remplacement au pied levé. J’ai si bien joué le rôle qu’on m’a rappelé l’année suivante. Avec ma corpulence, j’étais plus crédible que le précédent titulaire et ses 50 kilos tout mouillé sur la balance. Moi, je n’avais pas besoin d’un faux ventre.

En entendant parents et enfants s’écrier «Lui, c’est le vrai Père Noël», je me suis pris au jeu. J’ai vite compris que le poids de la charge était beaucoup plus important que je ne l’avais imaginé. Aujourd’hui, j’enrage de voir de faux Pères Noël errer dans les couloirs des galeries marchandes pour distribuer des papillotes sans y mettre de conviction. Ils tuent le rêve.

«Je ne dois pas faillir, d’autant que viennent aussi se jeter dans mes bras les fracassés de la vie.»

Les enfants ne sont pas dupes. À la démarche, au ton de la voix, aux chaussures de ville qui dépassent sous le manteau et même parfois à l’haleine avinée du mauvais comédien, ils sentent bien qu’il y a tromperie. Ces Pères Noël là sont la honte de la profession!

J’ai réalisé combien mon rôle était important lorsque j’ai été confronté à la parole des enfants et des parents venus à ma rencontre. Il y avait la foule de ceux qui voulaient juste faire une photo avec moi. Il y avait aussi et surtout ceux qui venaient chercher un instant de réconfort et une parole rassurante.

J’ai le souvenir de cet enfant qui m’étreint plus que les autres avant de me demander: «Père Noël, papa et maman vont divorcer, mais ils m’aiment toujours? Dis-moi, ils m’aiment toujours?» La hotte fixée sur mes épaules me semble plus lourde. Je ne dois pas faillir, d’autant que viennent aussi se jeter dans mes bras les fracassés de la vie. Les petites gens, les sans-dents, ceux que notre société broie parce qu’ils n’entrent dans aucune case. Leurs yeux brillent. Je suis le Père Noël de leur enfance. Celui qui n’est jamais venu.

Des émotions fortes

Je me dois d’être à la hauteur lorsque arrive vers moi cette femme qui conduit un fauteuil roulant sur lequel s’agite un enfant désarticulé qui pousse des cris stridents. Tous m’émeuvent. Tous m’apportent mille fois plus que ce que je peux leur donner en jouant au Père Noël. J’ai en mémoire le regard lumineux d’une vieille femme venue se blottir contre moi et me susurrer à l’oreille: «Tu sais, Père Noël, je ne t’ai jamais oublié.»

Ce rendez-vous annuel me nourrit. Il faut avoir enfilé le costume rouge au moins une fois dans sa vie pour comprendre ce qu’on ressent. Cette année, je vais me sentir bien seul sous la voûte étoilée. Bien sûr, des enfants vont me déposer au pied de la cheminée un morceau de gâteau et des clémentines, mais je serai privé de mon rendez-vous en ville avec la foule des enfants et des parents. Il y aura les sapins, les guirlandes, les papillotes, mais aucun partage, aucune émotion, aucun regard échangé, aucune confidence… Personne à serrer dans mes bras, personne à réconforter. Ce ne sera pas un vrai Noël.