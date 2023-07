Invasion de nuisibles – Le blues du cafard se résorbe à La Tour-de-Peilz Filmée et publiée sur les réseaux, une prolifération de blattes aux abords d’une supérette a déchaîné les passions. L’immeuble vient d’être assaini. Noémie Desarzens

Une vidéo postée en début de mois sur les réseaux montrait des surfaces grouillant d’indésirables, dont il est très difficile de se débarrasser. DR

«Bien sûr, on a entendu parler de ces cafards! Mais depuis toujours, nous faisons le nécessaire pour garantir une propreté maximale, afin de nous prémunir de ce type de nuisance.» Serveuse dans un restaurant du quartier de l’avenue des Alpes, Manuela Melileo insiste sur les nettoyages systématiques avant et après le service. Un ripolinage complet, avec serpillière et désinfection tous les soirs.