Une voix du passé dénonce – Le blues de Nina Simone revient hanter les mémoires On pensait le concert au Newport Jazz Festival de 1966 perdu à jamais. Le label Verve le publie. Déchirant. Boris Senff

Nina Simone au Newport Jazz Festival de 1966. Un concert désormais disponible en disque. Dan Farrell/NY Daily News Archive via Getty Images

Même s’il est parfois dur de l’admettre, le jazz se vit souvent au travers du prisme de la nostalgie. Cette musique a su trouver des formes contemporaines multiples, mais les grands astres qui continuent de la faire briller comme l’un des courants artistiques les plus importants du XXe siècle appartiennent indubitablement au passé.

Il n’est dès lors pas étonnant que certains labels discographiques historiques cherchent à remettre la main sur des perles inédites. Après John Coltrane, qui a eu droit à l’exhumation par Impulse! de deux concerts importants – de 1961 et 1965 – pour mieux comprendre ce musicien exceptionnel, c’est au tour de Nina Simone – déjà épinglée par avec «The Montreux Years», il y a deux ans, qui revenait sur ses passages au MJF – de refaire surface avec un live exhumé à la US Library of Congress.

La prestation de 1966 au Newport Jazz Festival, où elle jouait en quartet avec le guitariste Rudy Stevenson, le bassiste Lisle Atkinson et le batteur Bobby Hamilton, ne sort pas maintenant par hasard. La chanteuse et pianiste décédée il y a vingt ans aurait fêté ses 90 ans en 2023.

Aznavour sur son clavier

En ouverture de ces six morceaux, «You’ve Got to Learn» (le «Il faut savoir» de Charles Aznavour) annonce d’entrée de jeu la couleur – noire et politique – avec ses paroles chargées. «You’ve got to learn although it’s very hard/The way of pocketing your pride/Sometimes face humiliation/While you were burning up inside.» En français: «Tu dois apprendre, même si c’est très difficile, à ravaler ta fierté, à subir une humiliation alors que tu brûles intérieurement.»

La dimension contestataire, empoissée de blues, ne doit pas être oubliée lorsque l’on évalue la gloire du jazz de cette époque. Tout comme celle de Coltrane, la démarche de Simone est indissociable d’un contexte historique où la lutte pour les droits civiques des Noirs américains permet, mieux que toute considération esthétique, de comprendre les évolutions d’une musique qui se fait toujours plus sauvage ou lancinante.

«Bloody Sunday»

Les marches de Selma à Montgomery et le «Bloody Sunday» qui s’ensuivit datent de 1965. Une année après, la chanteuse livre ce concert poignant où le blues, expression populaire de la douleur, est ressaisi par une musicienne consommée. Si «Blues for Mama», chanson d’Abbey Lincoln ici enregistrée pour la première fois, ou «Be My Husband» demeurent dans le giron d’un folklore connu, «Mississippi Goddam» se positionne explicitement sur le terrain de la lutte et de la dénonciation.

Déchirante, sans filtre, sabrant l’air d’une voix crépitante, Nina Simone ne fait pas qu’évoquer à demi-mot les souffrances de tout un peuple, elle pointe l’intolérable, sans équivoque, de tout son corps. Puissant.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

