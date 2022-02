Lettre du jour – Le blues après les Jeux Opinion Courrier des lecteurs

Nyon, 23 février

J’ai lu avec intérêt votre article concernant la déprime que peuvent ressentir certains athlètes après des Jeux olympiques.

Les champions ou championnes à qui vous donnez la parole sont pour la plupart des médaillés qui ont ressenti un immense «trou» après plusieurs années d’entraînement tant physique, technique que psychologique afin d’être au top pour une seule course qui se jouera à quelques centièmes de seconde!

Mais que dire de ceux tout aussi bien préparés qui s’en retournent sans breloque à leur cou! La déprime est peut-être encore plus douloureuse, d’autant plus qu’ils devront se remotiver, s’ils en ont le courage, pour dans quatre ans.

Mais les sportifs n’ont pas l’apanage de ces troubles après avoir tout donné, comme ils disent lors d’interviews!

Je pense à cette actrice de théâtre jouant pendant des mois chaque soir devant un nombreux public et qui se retrouve sans représentation un certain jour, orpheline de toute une équipe avec qui elle a tout partagé. Tout aussi déprimant, non?

Je ne parlerais pas de ce peintre ayant passé des nuits entières à créer une série de tableaux se retrouvant après une exposition en n’ayant vendu que deux œuvres qui ne couvriront même pas ses frais. Il ne survivra qu’en donnant des cours.

Pensons aussi à ces jeunes étudiants bûchant des années durant dans l’anonymat afin de réussir un ou plusieurs diplômes qui ne les mèneront peut-être nulle part tant la concurrence est féroce. La dépression est assurée là.

Et qui se souciera de remonter le moral à ceux qui ont raté ces mêmes examens?

Vous avez certainement dans votre famille ou entourage au moins une personne souffrant d’un problème de ce genre et qui n’a pas la chance d’avoir une équipe de thérapeutes comme en bénéficie l’élite de nos chers sportifs.

Quoi qu’il en soit, j’adresse un grand merci à ces athlètes suisses qui m’ont fait vibrer tout au long de ces Jeux et peut-être évité que je ne tombe, à mon tour, dans un grand «trou» en ces temps de grisaille pandémique.

Dante Cafagno

