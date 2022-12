De Menton à Trieste, l’écrivain a traversé les Alpes pendant quatre hivers. Une expérience forte, habitée par cette couleur qui le fascine et donne son nom à son dernier livre: «Blanc».

L’écrivain et acteur Sylvain Tesson pour "La panthère des neiges" réalisé par Marie Amiguet et présenté dans la section éphémère “Le cinema pour le climat” au Festival de Cannes.

Lors d’une autre aventure, vous aviez choisi d’être immobile six mois dans une cabane en Sibérie, là vous bougez sans jamais vous arrêter, dans la montagne et la neige: au fond vous êtes toujours dans le trop, dans l’excès?

Je n’ai pas l’impression d’être dans la recherche de l’excès. Je suis peut-être dans la radicalité des expériences que je vis parce que j’aime mettre de la dialectique dans ma vie, la tension des contraires. Rehausser la valeur de la vie par le jeu des contrastes et des expériences. Vivre toute la journée dans le vent et être dans des refuges confortables le soir. Est-ce de l’excès? Je ne sais pas. Il me semble que je rassemble des expériences qui ont le goût de la sobriété, de la lenteur, de la débrouille, de la technophobie, tout ça nous éloigne de l’excès.