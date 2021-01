Prévoyance professionnelle – Le bitcoin ne peut plus être ignoré par les caisses de pension L’exercice 2020 se boucle sur un constat: l’investissement à long terme dans les monnaies cryptées peut être profitable. Les caisses de pension ne l’ignorent pas. Philippe Rodrik

Les perspectives de rendement à long terme des monnaies cryptées, comme le bitcoin, ne peuvent plus être ignorées des caisses de pension. George Frey / Getty Images

Le bitcoin, toujours le bitcoin! Les hausses record et la volatilité de cette monnaie virtuelle, apparue en 2009, ne cessent de faire parler d’elles depuis au moins trois ans. Simultanément, des experts, des autorités ou même des établissements financiers se mobilisent dans le monde entier pour multiplier les alertes: attention, le bitcoin n’est qu’un joujou dangereux, à vocation spéculative; il n’autorise aucun espoir de rendement ou de sécurité à long terme. Cette vision paraît toutefois passée de mode. Nos caisses de retraite ne peuvent plus ignorer le bitcoin, qui prend de plus en plus l’allure d’un véhicule d’investissements respectable.