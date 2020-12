Economie – Le bitcoin intéresse toujours plus d’investisseurs professionnels La plus renommée des cryptodevise fait beaucoup parler d’elle et prend de plus en plus dîmportance. Mi-décembre, son cours a pour la première fois franchi le cap des 20’000 dollars.

Au printemps, le bitcoin avait pourtant plongé dans le sillage des marchés financiers sous la barre des 5000 dollars (photo d’illustration). AFP

Depuis l’automne, le bitcoin a fait couler beaucoup d’encre, notamment après avoir établi, grâce notamment à l’intérêt des investisseurs institutionnels, de nouveaux records.

La plus renommée des cryptodevises aura connu une année mouvementée. Au printemps, elle avait plongé dans le sillage des marchés financiers sous la barre des 5000 dollars, avant de flirter à nouveau, dès le mois de mai, avec la barre des 10'000 dollars.

En juillet, un bitcoin se négociait déjà nettement au-dessus de ce seuil symbolique, et à mi-décembre, le cours a pour la première fois de son histoire franchi le cap des 20’000 dollars. Le plus haut historique recensé par la plateforme d'échange luxembourgeoise Bitstamp se situe actuellement à 24'298 dollars.

Marché plus mûr

Il faut signaler que par rapport au dernier pic de 2017/18, les différences de cours sur les principales plateformes d’échange ont été sensiblement moindres. Et selon des observateurs, la hausse a été cette fois à mettre au crédit avant tout des institutionnels, qui ont poussé les prix à la hausse.

La demande des investisseurs pour les devises numériques, en complément des actions et des devises, est «énorme», affirme Patrick Heusser, du courtier Crypto Broker.

A cela s’ajoute la posture plus positive de plusieurs grosses banques d’investissement, qui reconnaissent de plus en plus la maturité de la cryptodevise. Une analyse technique de Citibank fixant un objectif de cours à 300’000 francs avait fait passablement parler d'elle.

Même les critiques les plus virulents du bitcoin ont dû mettre de l’eau dans leur vin face à la vigueur de la monnaie numérique, à l’image de l’économiste Nouriel Roubini, qui l’a qualifiée de «plus grande bulle dans l’histoire de l’humanité» et de «mère de toutes les tromperies».

En novembre, le crypto-sceptique d’origine turque avait admis dans une interview que le bitcoin, bien que n’étant pas une monnaie, pouvait être «partiellement» perçu comme une réserve de valeur en raison de son émission très limitée. Cela ne l’a pas empêché de revenir à la charge début décembre, en déclarant que «le bitcoin n’est pas un actif, car il n’a aucune valeur intrinsèque».

Instrument de diversification

Les torrents de liquidités injectés dans l’économie par les banques centrales dans le sillage de plans de sauvetage pour faire face aux ravages de la crise de coronavirus ne poussent pas seulement les amateurs de la première heure et les critiques monétaires à se tourner vers des actifs alternatifs, mais aussi des entreprises, qui sont désormais prêtes à investir leurs réserves en bitcoins, dans le cadre d’une stratégie de diversification.

En juillet, l’éditeur de logiciels américain MicroStrategy avait fait sensation en faisant savoir qu’il investirait une partie de ses réserves de liquidités dans des actifs alternatifs. En septembre, la société avait acheté pour 425 millions de dollars de bitcoins.

Le prestataire de services financiers Square, du co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a agrémenté sa trésorerie de bitcoins à hauteur de 50 millions de dollars.

L’annonce du fournisseur de services de paiement PayPal de permettre à ses propres clients d’utiliser le bitcoin comme moyen de paiement sur sa plateforme – un an presque jour pour jour après s’être retiré du projet de devise numérique Libra promu par le géant des réseaux sociaux Facebook – a également fait des vagues.

Alternative crédible

L’historien et professeur d’économie britannique Niall Ferguson va même plus loin, et cite les raisons pour lesquelles la concurrence entre les monnaies pourrait également influencer le développement du bitcoin dans les années à venir.

Selon lui, la pandémie a tout d’abord accéléré l’avancée des applications numériques: «Ce qui aurait duré peut-être 10 ans a été réalisé en 10 mois», a écrit l’érudit dans une tribune largement diffusée. En outre, on a assisté à une hausse considérable des risques de surveillance et de fraude financière.

Pour Niall Ferguson, le bitcoin est depuis longtemps devenu une sorte d’»or numérique", offrant aux investisseurs une garantie de rareté et de grande mobilité, ainsi qu’une faible corrélation avec d’autres classes d'actifs.

ats/nxp