Parc animalier – Le Bioparc ira à Belle-Idée Une solution a été trouvée pour reloger l’institution qui est à l’étroit sur son site de Bellevue, et qui lorgnait un temps sur le domaine de Penthes. Antoine Grosjean

Au premier rang: Marc Kilcher, conseiller administratif de Thônex; Christina Meissner; Tobias Blaha; Pascal Uehlinger, conseiller administratif de Thônex. Au deuxième rang: Bruno da Silva, maire de Thônex; Antonio Hodgers, conseiller d’État. BIOPARC GENÈVE

Bonne nouvelle pour les lémuriens, lynx, wallabies, chèvres et autres pensionnaires du Bioparc Genève. Le Conseil d’État annonce ce jeudi matin que l’institution sera relogée sur le site de Belle-Idée, à Thônex. Le parc animalier est à l’étroit sur le terrain de 1,3 hectare qu’il occupe sur les hauts de Bellevue, et ses installations devenues vétustes ont besoin d’être renouvelées.

Victime de son succès, le Bioparc a du mal à recevoir les 500 à 600 visiteurs qui se pressent dans ses allées les jours de forte affluence et peine à remplir les missions qu’il s’est fixées. Le refuge pour animaux, fondé à l’époque par Pierre Challandes, est en outre devenu un centre de recherche et propose aussi de la zoothérapie pour les personnes en situation de handicap. Le manque d’accessibilité et les nuisances liées aux avions étaient également évoqués pour justifier son déménagement

Les responsables du parc avaient un temps signalé leur intérêt pour le domaine de Penthes, à Pregny-Chambésy, mais celui-ci n’est pas adapté à ce genre d’activité. En revanche, il pourrait accueillir l’Institut Hodler.

Opportunité pour Thônex

Le Conseil d’État estime que le site de Belle-Idée à Thônex est le plus propice pour accueillir le Bioparc. «Cette décision permet au Bioparc Genève d’envisager l’avenir de ses activités au service de la nature avec sérénité, à l’État de développer des synergies avec d’autres projets dans ce secteur et à la commune de Thônex d’accueillir une institution engagée dans les enjeux de transition écologique», souligne le Département du territoire dans un communiqué.

«En l’absence d’une solution alternative dans un horizon de trois à cinq ans, le Bioparc aurait dû cesser définitivement ses activités dans le canton», précise le directeur du Bioparc, Tobias Blaha. «Le Bioparc remercie vivement le Canton de Genève pour l’étude entreprise et dont les conclusions nous réjouissent. Il s’agira maintenant de travailler ensemble, Bioparc, Canton et Commune sur un programme répondant véritablement aux besoins des uns et des autres» souligne Christina Meissner, vice-présidente du conseil de fondation.

L’État souligne que le Bioparc est un partenaire reconnu dans le domaine de la conservation de la nature, en tant qu’acteur de terrain mais aussi comme vecteur d’une nécessaire prise de conscience en faveur de ce patrimoine. Il accueille aujourd’hui 250 animaux, dont un tiers est menacé à l’état sauvage.

En plus de ses activités de recueil, de soins et de préservation de la faune locale et exotique, le Bioparc propose une sensibilisation aux enjeux majeurs de la biodiversité en étant ouvert au public, à raison de 45’000 visiteuses et visiteurs annuellement. Il collabore étroitement avec les institutions locales et internationales des sciences de la vie, notamment au travers de programmes de recherche scientifique et de protection de certaines espèces en danger critique.

Ce déménagement à venir est vu comme une opportunité pour le Conseil administratif comme le confirme Pascal Uehlinger: «La commune de Thônex se réjouit d’accueillir le Bioparc Genève. Il pourra ainsi moderniser son centre de découverte de la biodiversité pour le plus grand plaisir des habitants de la commune.»

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.