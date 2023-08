Danger pour la biodiversité à Genève – Le Bioparc fait face à une vague d’abandons d’animaux exotiques «Kiki», une tortue de Floride, a été retrouvée dans un cimetière genevois et sauvée par l’équipe de refuge. Lauriane Sanchis

«Kiki» la tortue a été recueillie par le Bioparc le 4 juillet dernier. DR

Abandonnée au cœur d’un cimetière à Pregny-Chambésy, une tortue de Floride a été retrouvée sur la pierre tombale d’un enfant. La carapace de l’animal, grossièrement grimée à l’aide d’un marqueur blanc, arbore quatre lettres: «Kiki». Un surnom que l’on retrouve également inscrit sur le monument funéraire du jeune défunt. Ce graffiti n’est pas le seul stigmate que porte la tortue, «lorsqu’elle est arrivée au Bioparc, son état de santé était inquiétant. Elle était blessée à la tête, sa carapace était molle et présentait un début de mycose», déplore Tobias Blaha, vétérinaire et directeur du Bioparc.

Négligence ou maltraitance? On ne connaîtra jamais les détails de cette affaire, ni la raison qui a poussé les anciens propriétaires de celle qu’on surnomme Kiki à la relâcher sur cette tombe. Ce qui est certain, c’est que l’animal n’aurait pas survécu longtemps dans ce cimetière. «Les tortues de Floride sont aquatiques, elles ont besoin d’eau pour vivre. Heureusement, aujourd’hui l’état de Kiki est stable et elle a même retrouvé un poids normal.»

Sur sa carapace on peut encore discerner le nom «Kiki». DR

Une vague d’abandons

Si l’histoire de ce reptile semble à la fois atypique et lugubre, elle est également le reflet d’une triste réalité. «En l’espace de trois semaines, nous avons recueilli quatre tortues. Cela fait cinq ans que je travaille au Bioparc et c’est la première fois que nous avons affaire à tant d’abandons», se désole Tobias Blaha. L’inquiétude se lit sur le visage du directeur, qui a conscience des limites spatiales et structurelles de son parc. Afin de pallier l’urgence de la situation, le Bioparc envisage d’acquérir un container mobile. Mais son acquisition dépend des dons des bienfaiteurs.

L’arrivée des vacances d’été, la crise énergétique et la fin du Covid sont autant de raisons qui mènent certaines personnes à abandonner leurs animaux de compagnie. «Les gens lâchent leurs tortues ou leurs oiseaux dans la nature en pensant leur offrir une seconde vie, mais ils se trompent!» s’exclame Christina Meissner, vice-présidente du conseil de fondation du Bioparc. En effet, les animaux domestiques sont pour la plupart incapables de survivre en milieu sauvage. Lorsqu’ils y parviennent, ils peuvent représenter un sérieux danger pour la biodiversité locale. La tortue de Floride, comme Kiki, est une espèce invasive. Particulièrement vorace, elle menace directement la tortue européenne qui voit son territoire et ses proies se réduire considérablement.

