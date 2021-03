Économie – Le bilan de Raiffeisen dépasse les six milliards La coopérative de banques augmente ses fonds propres et boucle sur 6,4 millions de bénéfices. Marc Bretton

Banque Raiffeisen. TDG

En 2020, la crise n’a guère affecté la Raiffeisen à Genève. «Nos parts de marché augmentent depuis huit ans et ont encore progressé», explique Hervé Broch, coprésident de la Fédération genevoise des Banques Raiffeisen, qui compte cinq banques indépendantes sur le canton et 19 points de ventes, un cheveu en dessous de la Banque cantonale.

«Nous n’avons pas pour ambition de maximiser les bénéfices.» Hervé Broch, coprésident de Raiffeisen Genève

Progression des dépôts

Le bilan a progressé de 6,2% pour s’établir à 6,4 milliards. Les fonds déposés par les clients progressent de 5% à 5,4 milliards. Les prêts et crédits augmentent légèrement (4,7 milliards, +2,5%), tandis que les créances hypothécaires se tassent (4,4 milliards, -0,3%). Le nombre de sociétaires augmente à 46’814, soit 819 de plus que l’an passé. Le coprésident de la fédération voit dans ces résultats les effets d’une stratégie basée sur l’ancrage local et de la sensibilisation grandissante des clients au modèle d’affaires de la banque coopérative, qui «n’a pas pour ambition de maximiser les bénéfices, mais veut privilégier les sociétaires tout en consolidant la structure par l’augmentation des fonds propres notamment.»