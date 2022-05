Chine – Le bilan de l’effondrement d’un immeuble s’alourdit à 53 morts Le bilan définitif de l’effondrement d’un immeuble de huit étages, le 29 avril dans la ville de Changsha, est de 53 victimes et de dix survivants.

L’immeuble s’est écroulé pour une raison encore indéterminée. AFP

Cinquante-trois morts et seulement dix survivants. Tel est le bilan définitif de l’effondrement d’un immeuble en Chine après une semaine de recherches pour tenter de secourir des victimes. Le bâtiment de huit étages, qui abritait un hôtel, des appartements et un cinéma, s’est écroulé le 29 avril dans la ville de Changsha (centre), capitale de la province du Hunan, pour une raison encore indéterminée.

«Toutes les personnes piégées et dont on était sans nouvelles sur le site (de la catastrophe) ont été retrouvées», a indiqué vendredi la télévision publique CCTV dans un bilan définitif. Les opérations de secours sont à présent «terminées», a précisé la chaîne. Vendredi lors d’une conférence de presse, des responsables de la ville ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et leurs «sincères excuses».

«Miraculeux»

Peu après le drame, le président Xi Jinping avait ordonné une enquête approfondie sur la cause de la catastrophe et appelé à rechercher les victimes «à n’importe quel prix». Des centaines de sauveteurs ont ainsi été mobilisés et la télévision diffusait en direct sur les réseaux sociaux les images des opérations.

Ces derniers jours, des secouristes, équipés de lourds engins, tentaient de se frayer un chemin au travers des débris. Depuis une semaine, les opérations de secours se poursuivaient pour essayer de retrouver d’hypothétiques survivants ainsi que les corps de personnes décédées.

Jeudi, plus de 131 heures après la catastrophe, soit cinq jours et demi, une femme a ainsi pu être extraite vivante des décombres. Un sauvetage qualifié de «miraculeux» par les internautes. Cette dixième survivante était «consciente et rappelait même aux sauveteurs d’éviter tout mouvement susceptible de la blesser», a rapporté l’agence officielle Chine nouvelle.

Onze personnes arrêtées

Avant, une jeune fille de 21 ans avait également été retrouvée en vie. Elle était en train de préparer un examen dans sa chambre lorsque celle-ci s’est écroulée. Selon le Quotidien du Peuple, un journal officiel, la miraculée a pu survivre pendant 88 heures avant d’être secourue, car elle avait à portée de main une couverture mais surtout un récipient encore à moitié rempli d’eau, qu’elle buvait à petite gorgée pour se maintenir en vie.

Onze personnes, y compris le propriétaire de l’immeuble et une équipe d’inspecteurs de sécurité, ont été arrêtées en lien avec l’effondrement du bâtiment, selon les autorités de Changsha. Deux d’entre elles sont soupçonnées d’avoir apporté des transformations ayant «altéré» l’édifice. Les inspecteurs auraient, eux, falsifié une expertise de sécurité.

Ce type de catastrophe se produit régulièrement en Chine. La plupart des enquêtes qui sont ensuite menées mettent en lumière un non-respect des normes de construction. L’effondrement d’un hôtel en juillet 2021 à Suzhou (est), une grande ville proche de Shanghai, avait fait 17 morts. En mars 2020, un autre hôtel, réquisitionné comme lieu de quarantaine contre l’épidémie de Covid-19 s’était écroulé dans la ville côtière de Quanzhou (est), tuant 29 personnes.

