États-Unis – Le bilan de l immeuble effondré passe à 79 morts en Floride Quinze nouvelles victimes ont été retrouvées dans le bâtiment qui s’est écroulé le 24 juin, en Floride, aux États-Unis.

Les autorités ont dû se résoudre mercredi à mettre fin aux opérations de secours. Reuters

Le funèbre décompte se poursuit en Floride après l’effondrement d’un immeuble, les autorités ayant annoncé vendredi après-midi la découverte d’un corps supplémentaire, faisant passer le bilan à 79 morts, seul un «petit miracle» permettant d’éclaircir le tableau: un chat retrouvé en vie après 16 jours.

La maire du comté de Miami-Dade Daniella Levine Cava a annoncé lors d’une conférence de presse la découverte d’une nouvelle victime, après 14 autres plus tôt vendredi. Sur les 79 victimes, 53 ont été identifiées, et 61 personnes qui auraient pu se trouver dans l’immeuble lorsqu’il s’est écroulé manquent toujours à l’appel, a précisé la maire.

Daniella Levine Cava s’est aussi réjouie qu’un «petit miracle puisse apporter un peu de réconfort à une famille qui souffre». Le chat Binx, au court pelage noir, a été découvert non loin des décombres du Champlain Towers South, en vie plus de deux semaines après la catastrophe, et rendu à ses propriétaires.

Ces derniers, la famille Gonzalez, dont la mère Angela et la fille Deven se trouvaient dans l’immeuble lors de son écroulement et ont été blessées alors qu’elles tentaient de s’enfuir, ont confirmé qu’il s’agissait de leur animal domestique. Le père Edgar, lui, figure parmi les disparus.

«Nous avons localisé les victimes un peu partout»

Après avoir espéré pendant quelques jours que des résidents aient pu survivre dans des poches d’air, les autorités ont dû se résoudre mercredi à mettre fin aux opérations de secours. Les recherches des corps des victimes se poursuivaient vendredi.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a salué les «progrès incroyables» réalisés par les équipes de secouristes qui se relaient 24 heures sur 24 sur le site du sinistre. Les décombres de ce qui fut un immeuble de 12 étages sur le front de mer, hauts de quatre étages peu après l’effondrement, se trouvent désormais au niveau du sol, a-t-il dit.

«Nous avons localisé les victimes un peu partout dans les décombres», a précisé le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky. Les équipes de recherche se sont concentrées sur les zones des escaliers, où des habitants auraient pu être pris au piège en tentant de s’échapper, et des chambres, en se basant sur les plans des appartements, a-t-il expliqué.

L’immeuble Champlain Towers South s’est partiellement écroulé, de façon encore largement inexpliquée, le 24 juin dans la nuit, même si la structure du bâtiment semblait par endroits dégradée. Le reste du bâtiment, à l’instabilité jugée dangereuse, a fait l’objet d’une démolition contrôlée dimanche soir, ce qui a permis aux équipes de progresser dans des zones de fouilles jusque-là inaccessibles.

AFP

