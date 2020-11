Précisions sur les faits

Deux hommes et une femme sont décédés au cours de cette attaque et 15 autres personnes ont également été blessées, dont un policier, selon les derniers éléments fournis par les forces de l’ordre. Sept d'entre elles se trouvent dans un état grave. L’une des victimes était un passant et une autre une femme décédée de ses blessures, selon la chaîne de télévision publique ORF.

Les fusillades ont éclaté en début de soirée, à quelques heures de l’entrée en vigueur d’un reconfinement de l’Autriche pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le drame s’est déroulé en plein coeur de la ville, près d’une importante synagogue et de l’opéra. «Six différents lieux» ont été visés, a précisé la police.

«À ce stade, il n’est pas possible de dire si la synagogue» était la cible des tireurs, a réagi Oskar Deutsch, le président de la communauté israélite de Vienne (IKG).