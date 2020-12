Rétrospective de la décennie – Le bilan contrasté du nouveau Code de procédure pénale Dix ans après la révolution en matière judiciaire, deux pénalistes livrent une analyse diamétralement opposée. Luca Di Stefano

M e Jean-Marc Carnicé , avocat et ancien bâtonnier , et Yvan Jeanneret , professeur de droit pénal à l ’ U NIGE, reviennent sur le nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur il y a dix ans. IRINA POPA

C’était il y a dix ans. Un nouveau Code de procédure pénale entrait en vigueur. Avec lui, des procureurs et des policiers submergés par les lourdeurs administratives disaient leur crainte que le système se grippe. On avait alors abandonné l’organisation judiciaire d’inspiration française pour se tourner vers un système d’obédience germanique, plus formaliste.

Une décennie s’est écoulée et la paralysie n’a pas eu lieu. Mais la tradition genevoise de la controverse, elle, n’a pas subi de réforme. Le bilan est contrasté. «Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce code», observe le professeur de droit pénal à l’UNIGE, Yvan Jeanneret.