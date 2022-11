Prise de vue aérienne du quartier des Cherpines. TDG

Confignon, 21 novembre

Les autorités du canton de Genève et celles des deux communes concernées (Confignon et Plan-les-Ouates) annoncent la tenue prochaine d’une exposition pour présenter la future promotion immobilière des Cherpines, ancien emplacement de terres maraîchères. Il s’agit d’une parcelle de 110’000 m2 destinée à porter, dans une première étape, quelque 3700 logements.

Les autorités sont dithyrambiques au sujet de ce nouveau quartier. L’argumentaire, affiché notamment sur la place du village de Confignon, indique qu’il y aura grâce à lui une «qualité de vie renforcée», qu’il «fait la part belle à la végétation», qu’il «permet de créer des échappées visuelles plus généreuses», etc. [...]

Venons-en au slogan de base: «Un nouveau quartier durable proche de la nature.» Ce qui inspire deux réflexions. S’il est «proche de la nature», c’est parce qu’il reste encore un peu de verdure au voisinage du quartier, qui est précisément créé en détruisant une zone de nature. Et cette proximité n’est en réalité assurée que pendant les premières années suivant la construction du lotissement des Cherpines, puisque le but que visent nos autorités est de bétonner progressivement l’ensemble du canton: la verdure en question est donc menacée.

On nous promet par ailleurs un «quartier durable». Il se trouve que si on a effectivement construit de manière durable jusque vers 1900, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale on bâtit à bon marché, avec une durée de vie présumée des constructions qui ne se mesure plus en siècles, mais en décennies. On citera au besoin la reconstruction du Théâtre de Carouge, devenu vétuste après quarante-cinq ans; ou le cas de l’immeuble de la rue de la Servette 89-91-93 maintenant évacué, qui doit être démoli pour des raisons de sécurité, alors qu’il avait à peine 50 ans.

Si on nous promet la durabilité des Cherpines, pour quelle raison ne nous dit-on pas un mot sur sa durée de vie prévue, ni sur les changements des techniques de construction mises en œuvre qui garantissent que celle-ci sera enfin «durable»?

Jurek Estreicher

