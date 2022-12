Le peintre britannique David Hockney a rassemblé les vues depuis sa fenêtre dans un beau livre.

Musique – Fontaines D.C.

«Skinty Fia», Fontaines D.C.

Disque: C‘est grand-maman qui va être contente! Pas de lourds et volumineux coffrets anniversaire, cette année, pour encombrer sous le sapin et perturber les santons. Le disque qu’il convient d’offrir est sorti au printemps dernier, il est tout léger malgré les kilos de plomb qu’il renferme et, cerise sur la bûche, présente un mignon faon en pochette qui ne dépareillera pas avec l’esprit de Noël. Faon ou «Fia», en vieux dublinois, parmi les innombrables bouts de dialecte insulaire dont les cinq Irlandais truffent leurs textes, en amoureux de James Joyce – on peut aimer le punk et avoir des lettres. Confirmant la sensation de son premier album, le second jet de Fontaines D.C. reste longtemps sur la platine, en futur classique d’un rock sombre mais céleste, fiévreux sans être fébrile, frustre et élégant à la fois. Parmi ces pépites à l’état brut, «Bloomsday» est le meilleur morceau pour commencer 2023. FBA