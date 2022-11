Engagement associatif à Genève – Le bénévolat régulier s’essouffle Une association genevoise s’inquiète: de moins en moins de personnes souhaitent s’engager. En cause, des changements sociétaux. Léa Frischknecht

L’association AGIS peine à recruter de nouveaux bénévoles pour accompagner des personnes en situation de handicap. PIERRE ABENSUR

«Bénévoles, où êtes-vous?» Voilà une question qui taraude Myriam Lombardi depuis des mois. La directrice de l’Association genevoise d’intégration sociale (AGIS) est inquiète. En trente-cinq ans d’existence, son association, qui met en contact des bénévoles avec des personnes en situation de handicap pour leur offrir un accompagnement personnel, n’a jamais connu une telle situation.

Les bénévoles ne se présentent plus. Depuis août, Myriam Lombardi a dû annuler, faute d’inscriptions, plusieurs séances d’information destinées à celles et ceux qui veulent entrer dans l’association. «Généralement, nous avons des séances tous les quinze jours avec environ 5 à 8 personnes, détaille la directrice de l’AGIS. Ces derniers temps, ce chiffre tourne autour de 4 et 0. Parfois les gens s’inscrivent mais ne se présentent pas.»

Demande en hausse

Cette situation pousse l’AGIS à accepter des bénévoles que l’association ne prendrait pas en temps normal. «Il peut s’agir de personnes trop fragiles ou qui n’ont pas les compétences requises, explique Myriam Lombardi. Mais là, nous n’avons plus trop le choix.»

D’autant plus que, si le bénévolat semble s’essouffler, les demandes de personnes en situation de handicap, elles, augmentent. Environ 40 personnes sont aujourd’hui sur liste d’attente. «Pendant la crise du Covid, le nombre de demandes d’accompagnement avait baissé car les personnes osaient peu sortir. Maintenant que ça va mieux, nous n’avons pas assez de bénévoles. Or sans eux, l’AGIS n’existe pas», déplore la directrice.

Changement d’habitudes

Au Centre genevois du volontariat (CGV), on ne constate pas de baisse du nombre de bénévoles mais un changement dans les habitudes de ceux qui souhaitent s’engager. «Les actions ponctuelles ont beaucoup plus de succès que les engagements à long terme, analyse Isabelle Chatelain, secrétaire générale du CGV. Beaucoup d’associations sont concernées par le problème de régularité des bénévoles.»

Une piste d’explication qui fait sens dans le cas de l’AGIS. «Notre bénévolat est plus exigeant qu’une participation au Samedi du partage, reconnaît Myriam Lombardi. Nous demandons un engagement de 3 à 4 heures par mois sur au moins un an.»

Effets post-Covid

Pour la plateforme Genève bénévolat, le constat est le même. «Durant le Covid, des personnes qui ne s’étaient jamais engagées auparavant se sont senties «actrices de la crise» en devenant bénévoles, raconte Andréa Quiroga, coordinatrice générale. Mais finalement, on constate que l’engagement des bénévoles est davantage lié à des crises exceptionnelles et que le bénévolat régulier ralentit.»

Pour Isabelle Chatelain, cette situation est liée à plusieurs facteurs. «Le profil des bénévoles a changé. Il y a une quinzaine d’années, c’était surtout des retraités. Aujourd’hui, il y a des personnes de tous les âges. Mais quand on travaille à 100%, il est difficile d’avoir un engagement régulier.» La secrétaire générale souligne également que la population est très sollicitée par un nombre croissant d’associations et d’actions nécessitant du bénévolat.

Défis à venir

Le CGV, qui met en contact des volontaires avec des associations comme la Croix-Rouge, Caritas ou l’Armée du salut, mais aussi avec des personnes privées, étudie diverses solutions. «C’est à nous de nous adapter aux changements sociétaux et aux disponibilités des personnes. Nous réfléchissons à des moyens de rendre les activités de bénévolat plus attractives, notamment en proposant davantage de formations, explique Isabelle Chatelain. Nous allons également chercher des fonds pour faire plus de publicité.»

Chez Genève Bénévolat, on organise des événements pour cibler les publics, à l’image de la Promotions Seniors, le 2 novembre, pour sensibiliser les nouveaux retraités, ainsi qu’une fête pour remercier les bénévoles dans le domaine sportif qui aura lieu le 1er décembre. «L’un des enjeux majeurs est la reconnaissance du travail bénévole à sa juste valeur afin de redonner un dynamisme à cet engagement, explique Andréa Quiroga qui mise sur la formation et la valorisation de celles et ceux qui veulent s’engager.

Les personnes intéressées peuvent consulter le site internet de l’AGIS, www.agis-ge.ch, celui du CGV, www.volontariat-ge.org ou celui de Genève Bénévolat, www.genevebenevolat.ch.

