Banques – Le bénéfice d’UBS s’envole malgré la crise La banque aux trois clefs a vu son bénéfice net croître de 54,2% en 2020 à 6,63 milliards de dollars, notamment grâce à la volatilité des marchés financiers provoquée par la pandémie de coronavirus.

UBS a encaissé plus de 100 milliards de dollars d’argent frais pendant son exercice 2020. AFP

UBS a tiré profit de la volatilité des marchés financiers induite par la crise pandémique pour nettement accroître ses résultats en 2020. Le nouveau patron, Ralph Hamers, veut avancer dans la numérisation des activités du groupe bancaire, que ce soit dans la banque de détail en Suisse, la gestion de fortune ou la banque d’affaires.

«L’année a été difficile, que ce soit pour nos clients, pour nos collègues ou pour nos collectivités. Ces résultats en sont d’autant plus gratifiants», a estimé le directeur général qui a pris en novembre 2020 les rênes d’UBS, succédant à Sergio Ermotti.

Ralph Hamers, qui était auparavant aux commandes de la banque néerlandais ING et qui se livrait mardi à son premier grand oral en Suisse, a estimé que les clients avaient accordé leur confiance à la banque helvétique qui a encaissé pendant l’exercice plus de 100 milliards de dollars nets d’argent frais (environ 88,7 milliards de francs).

Ralph Hamers photographié à Bruxelles en février 2012. AFP

Dans ce contexte, la banque aux trois clefs a dégagé l’année dernière un produit d’exploitation en hausse de 12,1% à 32,4 milliards de dollars (environ 28,7 milliards de francs) et un résultat avant impôts en forte progression de 47,5% à 8,23 milliards (environ 7,3 milliards de francs). Le bénéfice net s’est quant à lui établi à 6,63 milliards (environ 5,8 milliards de francs), un bond de 54,2%.

Un quatrième semestre solide

La performance dégagée entre octobre et fin décembre dépasse à tous les niveaux et très nettement les prévisions des analystes interrogés par AWP. L’établissement est également parvenu à juguler ses coûts au quatrième trimestre. Les dépenses ont reculé de 1,0% sur un an à 6,06 milliards de dollars, permettant au rapport entre les coûts et les recettes de s’améliorer de 12,7 points à 74,1%.

L’ensemble des divisions ont contribué à cette bonne performance. Dans son coeur de métier, la gestion de fortune globale, le résultat avant impôts s’est envolé de 22,2% à 936 millions de dollars, la division ayant notamment enregistré des afflux nets d’argent nouveau de 21,1 milliards.

La gestion d’actifs a doublé son résultat opérationnel à 401 millions de dollars et a bénéficié d’afflux de liquidités de 22,2 milliards. La banque d’affaires a renoué avec les bénéfices à 529 millions, après une perte de 22 millions au dernier trimestre 2019 et la banque de détail a enregistré une progression de 3,9% à 318 millions du résultat avant impôts.

Forte de ces résultats, la banque va lancer cette année un programme de rachat d’actions d’un maximum de 4 milliards de francs sur trois ans, dont jusqu’à 1 milliard de dollars seront déboursés au premier trimestre.

Chantier de la numérisation

Selon l’établissement de la Paradeplatz, «le sentiment des investisseurs s’est amélioré au quatrième trimestre» et le premier partiel 2021 devrait bénéficier «de facteurs saisonniers», même si le contexte incertain lié à la pandémie de coronavirus pourrait «peser aussi bien sur les prix des actifs que l’activité des clients».

Malgré un environnement difficile, Ralph Hamers veut faire avancer le chantier de la numérisation chez UBS, comme il l’avait fait chez son précédent employeur. Notamment dans la banque de détail suisse, où une large partie des opérations peut être effectuée en ligne, tout comme le conseil à la clientèle, a estimé le Néerlandais. Dans ce contexte, UBS avait annoncé début janvier la fermeture de 44 de ses 240 agences en Suisse.

À 14h51, l’action UBS prenait 1,9% à 13,16 francs, dans un SMI en hausse de 0,6%.

ATS