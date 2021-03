Création – Le Béjart Ballet Lausanne lance sa plateforme de vidéo à la demande Avec bejart.tv, le public suisse et international pourra porter un regard historique sur les parcours de Maurice Béjart et de la compagnie à travers des films, des documentaires et des vidéos d’archives.

Pour son lancement, le BBL présente des extraits du répertoire de la compagnie. @BejartBallet

Le Béjart Ballet Lausanne (BBL) a lancé jeudi sa plateforme de vidéo à la demande (VOD). Avec bejart.tv, le public suisse et international pourra porter un regard historique sur les parcours de Maurice Béjart et de la compagnie à travers des films, des documentaires et des vidéos d’archives.

Le principe est de proposer en exclusivité des «Coups d’œil – Clins d’œil» du BBL en libre visionnage. D’autres contenus filmographiques viendront compléter le catalogue de la plateforme au fil du temps, ont indiqué les responsables dans un communiqué.

Pour son lancement, le BBL présente des extraits du répertoire de la compagnie, une interview exclusive de Maurice Béjart datant de 1971 et quatre documentaires de la réalisatrice espagnole Arantxa Aguirre. Ces quatre films retracent le quotidien du BBL, sous la direction de Gil Roman depuis la disparition de son fondateur en 2007.

Ils témoignent de la volonté de la compagnie de partager à travers son héritage, ses nouvelles créations et ses tournées. Visionnable dès jeudi, il s’agit de «Le cœur et le courage» (2010), «Le Béjart Ballet Lausanne au Palais Garnier» (2012), «Une Américaine à Paris» (2012) et «Le Béjart Ballet Lausanne en tournée en Chine» (2013).

Un abonnement annuel offre l’accès aux contenus VOD et aux vidéos d’archives. Les quatre documentaires peuvent également être loués à l’unité, précise encore le communiqué.

ATS