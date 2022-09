Tourisme à Ouchy – Le Beau-Rivage Palace, 160 ans d’amours et d’eau fraîche Le mythique établissement lausannois vient d’être élu Meilleur hôtel de l’année 2023 par Gault&Millau. La rénovation de son aile est, en 2020, occasionna la première fermeture de son histoire. Cécile Collet

La tour du château, l’Hôtel de l’Ancre (ancien Logis d’Ouchy et futur Hôtel d’Angleterre) et l’Hôtel Beau-Rivage vers 1865 (lithogravure de L. Sabatier). Archives du BRP

«Aimé à Ouchy ce week-end ensemble à cet hôtel Beau-Rivage vous comprenez je suis la nièce de ma tante je n’étais pas habituée à des hôtels aussi luxueux vous vous rappelez voilà la vie qu’il me faut j’ai dit en arpentant glorieusement c’est vrai vivre toujours avec lui dans un hôtel et ne voir personne ce serait merveilleux (…) oh cette nuit à Ouchy dans le lit où je l’attendais pendant qu’il se baignait (…).»