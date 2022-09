Récompensé par GaultMillau – Le Beau-Rivage de Lausanne est sacré hôtel de l’année C’est la seconde fois que le palace lausannois est primé. GaultMillau salue sa situation unique, sa direction et la qualité de ses cinq restaurants.

Le Beau-Rivage Palace de Lausanne est sacré Hôtel de l'année 2023 par GaultMillau (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Beau-Rivage Palace de Lausanne est désigné «Hôtel de l’année 2023» par GaultMillau. Le cinq étoiles est loué pour son parc au bord du lac, ses récentes transformations et la qualitié de ses cinq restaurants.

Au sein du palace situé à Ouchy, «les gourmets sont choyés avec pas moins de cinq restaurants totalisant 72 points au GaultMillau», écrit ce lundi le guide gastronomique dans un communiqué. L’hôtel abrite notamment le restaurant d’une des stars de la gastronomie française, Anne-Sophie Pic.

Un parc «d’une beauté à couper le souffle»

Le jury de GaultMillau s’enthousiasme aussi pour le parc de quatre hectares de l’hôtel, «d’une beauté à couper le souffle.» Il remarque également que le palace, âgé de 161 ans, a franchi «une étape importante» avec la transformation de son aile historique.

Ces travaux ont été dirigés par l’architecte parisien Pierre-Yves Rochon, qui a conçu «avec beaucoup de doigté et un sens inné des couleurs les 63 chambres et les sept suites disposées autour d’une impressionnante cour intérieure», poursuit le communiqué. Chaque chambre est conçue individuellement. Les prix démarrent à 600 francs et montent jusqu’à 15'000 francs par nuit pour les principales suites.

Le Beau-Rivage succède au palmarès à l’Hôtel Castello del Sole situé à Ascona (TI). Depuis 20 ans, seuls deux hôtels romands ont été sacrés, déjà le Beau-Rivage (2007) et un autre cinq étoiles de la capitale vaudoise, le Lausanne Palace (2012).

ATS

