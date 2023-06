Roland-Garros 2023 – Le beau parcours de Simona Waltert s’arrête au 2e tour Dernière représentante helvétique, la Grisonne Simona Waltert, 128e joueuse mondiale, a été balayée par l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (44e), 2-6 3-6. Jérémy Santallo Paris

Simona Waltert était entrée pour la première fois dans le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem. Keystone

La jolie aventure parisienne de Simona Waltert (WTA 128) s'est achevée jeudi, sur le court 9 de Roland-Garros. Sortie des qualifications la semaine dernière, la jeune Grisonne de 22 ans, qui a intégré pour la première fois de sa carrière le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem à Paris, a souffert de la comparaison face à la science tactique de l'Italienne Elisabeth Cocciaretto (44e). Elle a été battue 2-6 3-6.

Après avoir commis 49 fautes directes - sur trois sets - lors de sa rencontre du 1er tour remportée contre contre l'Américaine Elizabeth Mandlik, la championne du monde de la Billie Jean King Cup avec Bencic, Teichmann et Golubic espérait connaître moins de déchet dans son jeu jeudi. Las pour elle, elle en a fait 32 en deux manches. «Lors du premier set, il y a six jeux sur huit où elle est à 15-40, 40-15, 00-40. Il y a trop d'inconstance chez elle sur les points importants», a expliqué son entraîneur, le Genevois Stéphane Bohli, intercepté en haut des gradins à l'issue de la rencontre.

Ex-113e mondial, sept fois sélectionné en Coupe Davis avec Roger Federer et Stan Wawrinka, Bohli regrettait que sa protégée n'ait pas joué plus libérée, puisqu’elle n’avait rien à perdre. «Pour moi, elle n'a pas assez apprécié le moment. Mais cela reste un pas important pour elle, ici, à Paris. Elle sent bien désormais qu'elle appartient à ce monde du plus haut niveau.»

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.