Reprise de la saison de basket – Le BBC Nyon peut compter sur ses joueurs suisses Au Rocher, Jeff Dufour et ses compatriotes auront moins de minutes que la saison dernière. Mais ils n’en demeurent pas moins essentiels. Jérémy Santallo Nyon

Photo d’illustration de Jeff Dufour. Swiss Basketball

La porte s’ouvre. Derrière elle, Jeff Dufour. Ses cheveux longs encore trempés par la douche, le meneur de jeu remplaçant du BBC Nyon – son seul club en carrière – arbore un sourire de circonstance. Les pensionnaires du Rocher viennent de triompher d’Union Neuchâtel (80-71) pour leur premier rendez-vous de la saison en SB League.

Pourtant, le joueur suisse de 25 ans n’en menait pas large au cœur d’un 3e quart-temps où il a perdu deux ballons coup sur coup. Mais surprise, à cinq minutes de la fin du match, il était de retour sur le parquet et ce alors que le destin de la partie était en jeu. Signe qu’à Nyon, cette saison, on compte plus que jamais sur tout le monde.