Derby lémanique en basket – Le BBC Nyon et son président abordent une semaine pas comme les autres Avec la réception des Lions ce mardi puis une demi-finale de Coupe samedi, Xavier Paredes et le club vaudois ont de quoi mesurer le chemin parcouru. Simon Meier

Xavier Paredes et le BBC Nyon vivent une saison autrement plus rose que la précédente. PATRICK MARTIN/24 HEURES

«On est contents.» Les mots les plus simples sont souvent les plus efficaces et Xavier Paredes, président du BBC Nyon, est un dirigeant heureux. Après une dernière saison douloureuse (deux victoires en 24 matches de championnat), le club vaudois revoit la lumière. Mieux, il y prend goût et aborde la semaine la plus excitante de son histoire récente.