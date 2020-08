Football – Le Bayern Munich humilie le Barça Le Bayern Munich a déclassé le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Bavarois se sont imposés 8-2 et affronteront le vainqueur de Manchester City-Lyon en demi-finale. AFP

L’offensive munichoise a dynamité la défense barcelonaise vendredi soir à Lisbonne. Le Bayern Munich est en demie. KEYSTONE

Inarrêtable, le Bayern Munich a atomisé le FC Barcelone avec un score historique (8-2) lors de l'affiche des quarts de finale de Ligue des champions vendredi à Lisbonne, fonçant vers les demi-finales avec une immense étiquette de favori au sacre.

Dans cette rencontre folle, pire défaite de l'histoire du Barça en Europe, le Bayern a marqué quatre buts pendant la première demi-heure, dont un doublé de Thomas Müller (4e, 31e) et deux autres buts d'Ivan Perisic (22e) et Serge Gnabry (28e), avant de poursuivre sa démonstration en seconde période grâce à Joshua Kimmich (63e), Robert Lewandowski (82e) et un doublé de Philippe Coutinho (85e, 89e). En demi-finale mercredi prochain, les Bavarois affronteront Manchester City ou Lyon, opposés samedi lors du dernier quart.

«Meilleur que l'Allemagne au Brésil en 2014» Afficher plus Thomas Müller, auteur d'un doublé contre Barcelone, a comparé le triomphe du Bayern a celui de l’équipe d’Allemagne face au Brésil à la Coupe du monde 2014 (7-1): «C'est une soirée très spéciale, la manière dont nous avons joué, c'était très particulier. Lors du 7-1 au Brésil (en 2014 avec l'Allemagne) nous n'avions pas eu autant le contrôle, nous avions été bons, certes, mais ce soir, nous avons été brutalement dominateurs. Nous n'avons laissé aucun espace à leurs milieux de terrain. Nous voulions les dominer dès la première minute, et nous avons fait une super première période. Le prochain match recommence à 0-0, et logiquement, les équipes deviennent meilleures de tour en tour. Nous avions déjà avant ce match une grande confiance en nous, mais nous savons aussi que nous ne pouvons éliminer aucun adversaire si nous n'allons pas à nos limites».

Bayern Munich - Barcelone 8-2 (4-1)

A Lisbonne (Stade de la Luz)

Arbitre: D. Skomina (SLO)

Buts:

Bayern Munich: Müller (4, 31), Perisic (21), Gnabry (27), Kimmich (63), Lewandowski (82), Coutinho (85, 89).

Barcelone: Alaba (7 c.s.c.), Suárez (57).

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng (Suele, 76e), Alaba, Davies (Hernández, 84e); Gnabry (Coutinho, 75e), Goretzka (Tolisso, 84e), Müller, Thiago Alcantara, Perisic (Coman, 67e); Lewandowski. Entraîneur: Flick.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Roberto (Griezmann, 46e), Busquets (Fati, 70e), de Jong, Vidal; Messi; Suárez. Entraîneur: Quique Setién.

Avertissements: Boateng (42), Davies (52), Suárez (54), Alba (60), Kimmich (85), Vidal (90+2).