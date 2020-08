Finale de rêve en Ligue des champions – Le Bayern et le PSG font briller le collectif sans brider les stars Ce dimanche, à Lisbonne, le football sera roi malgré le silence des gradins. Et les spécialistes en sont convaincus, il y aura du spectacle et des buts. Pascal Bornand

Ander Herrera (à gauche), Neymar (au centre) et Leandro Paredes ont l’ambition de contribuer à la conquête de la première Ligue des champions du Paris Saint-Germain. AFP

C’est un choc de titans, comme on dit, car l’événement pousse à l’emphase. Rescapée du Covid, la finale de la Ligue des champions oppose ce dimanche à Lisbonne deux monstres sacrés, à la nuance près et d’importance que le Paris Saint-Germain, presque indétrônable en France, n’a jamais disputé la moindre finale de C1, au contraire du Bayern Munich, son prestigieux rival, qui s’y est invité à dix reprises et l’a remportée cinq fois.