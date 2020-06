Football – Le Bayern champion pour la 8e saison de suite Vainqueurs 1-0 sur la pelouse du Werder Brême grâce à un but de l'inévitable Lewandowski, les Munichois s'offrent un 30e titre de champion.

Robert Lewandowski est insatiable. AFP

Le Bayern Munich a décroché mardi le 30e titre de champion d'Allemagne de son histoire, le 8e consécutif, et surtout le premier titre majeur décerné dans le foot européen depuis la reprise post-coronavirus.

Le «Rekordmeister» s'est imposé 1-0 à Brême grâce à un but de Robert Lewandowski (43e). Munich compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin Dortmund, qui ne peut plus le rejoindre avec trois matches seulement à jouer, dont un ce mercredi contre Mayence, pour la 32e journée.

Müller égale Ribéry

Entre l'avant-dernier, à la lutte pour essayer de sauver sa peau in extremis, et l'équipe de stars du Bayern, le combat était pourtant inégal. Hansi Flick avait aligné son équipe-type du moment, et Lewandowski, qui vit à 31 ans l'une de ses meilleurs saisons, a ouvert le score peu avant la pause.

Mais l'exclusion de Davies a déstabilisé le Bayern et donné des ailes à Brême, qui a fait courir dans les dernières minutes quelques sueurs froides dans le dos des Bavarois, sauvés du bout des doigts par leur gardien Manuel Neuer à la 90e minute.

Au final, l'histoire retiendra que Lewandowski a atteint la barre des 31 buts en une saison de Bundesliga, son nouveau record personnel. Et que Thomas Müller a rejoint Franck Ribéry tout en haut du classement du nombre de titres de champion pour un seul joueur: neuf!

Pour Hansi Flick en revanche, bombardé entraîneur en novembre après le limogeage de Niko Kovac, il s'agit du premier titre de sa carrière comme coach principal. Mais il avait déjà soulevé quatre fois le «Schale», le trophée du champion d'Allemagne, comme joueur avec le Bayern entre 1986 et 1990.

Ce titre, qui scelle la domination écrasante du Bayern en Allemagne au XXIe siècle (15 Bundesliga depuis l'an 2000), n'est cependant pour les dirigeants qu'un minimum indispensable.

En route vers le triplé

Le 4 juillet à Berlin, l'équipe tentera de conquérir un deuxième doublé national consécutif en finale de la Coupe d'Allemagne contre Leverkusen. Avant de se lancer une nouvelle fois en août à la conquête de la Ligue des champions, qui lui échappe depuis 2013.

Si le champion est désormais connu, la Bundesliga n'a pas encore épuisé tout son suspense. Mönchengladbach (59 pts), vainqueur ce mardi 3-0 de Wolfsburg, a repris provisoirement à Leverkusen (57 pts) la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2020-2021. Le Bayer reçoit mercredi Cologne pour tenter de se replacer.

Dortmund (66 pts), est solidement accroché à sa deuxième place et d'ores et déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Le troisième est Leipzig (62 pts), toujours en course pour les 1/4 de finale de l'actuelle Ligue des champions, qui s'achèvera en août.

En bas de tableau, le promu Paderborn, battu 1-0 par l'Union Berlin, n'aura pas survécu à sa première saison de Bundesliga et redescend l'an prochain en D2. L'Arminia Bielefeld, assuré de terminer dans les deux premiers de D2, retrouvera en revanche l'élite, onze ans après l'avoir quittée.

( AFP )