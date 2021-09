Football – Le Bayern bat encore le Barça, la Juve s’impose, Chelsea se fait peur Les Allemands ont à nouveau surclassé les Catalans en Ligue des champions. Les Blues ont peiné contre le Zenit et les Italiens ont facilement gagné à Malmö. Afp/Sport-Center

Thomas Müller et Robert Lewandowski ont fait mal aux Barcelonais. AFP

Groupe E: Dur pour Barcelone

Un an après le terrible 8-2 infligé aux Catalans en quart de finale de la dernière édition, le Bayern Munich a réaffirmé sa supériorité sur le FC Barcelone, en manque de repères 3-0 mardi au Camp Nou lors de la première journée de Ligue des champions.

Pour leur première depuis plus de quinze ans en Ligue des champions sans Lionel Messi, les Catalans ont souffert de son absence et un fossé les sépare du géant allemand, qui s’est imposé en se basant sur ses indétrônables amiraux Thomas Müller (34e) et Robert Lewandowski (56e, 85e).

À respectivement 32 ans (lundi) et 33 ans, Müller et Lewandowski, bien épaulés par Sané et Musiala, ont tranché avec l’inefficacité des nouveaux attaquants catalans.

Le renard des surfaces allemand continue dans son rôle de bourreau du Barça, avec 7 buts en 6 matches contre les Blaugrana, tandis que «Lewy» a scoré pour son 18e match de rang avec le Bayern.

Dans l’autre rencontre du groupe, le Dynamo Kiev et Benfica, sans Seferovic, ont fait match nul 0-0.

Groupe G: pas de vainqueur

Aucune des équipes engagées dans cette poule G ne s’est imposée mardi soir. Séville, à domicile, n’a pu faire mieux que 1-1 contre Salzbourg. Les Autrichiens, qui ont manqué deux penalties, ont ouvert la marque sur… penalty, à la 37e minute, par Luka Sucic. C’est encore sur penalty que Séville a égalisé grâce à Ivan Rakitic (42e).

Dans l’autre rencontre, les champions de France lillois n’ont pas marqué contre Wolfsburg (0-0) qui a fini à 10 après l’expulsion de Brooks (63e).

Groupe H: Favoris gagnants

Grâce à une tête placée de Romelu Lukaku (69e), Chelsea, a entamé victorieusement la défense de son titre en battant les Russes du Zenit Saint-Pétersbourg (1-0), mardi, pour la première journée du groupe H.

Ces trois points sont d’autant plus importants que la prochaine journée emmènera les Blues à Turin pour défier la Juventus qui s’est imposée en Suède, à Malmö (3-0), grâce à des buts de Sandro (23e), Dybala (pen., 45e) et Morata (45e + 1).

